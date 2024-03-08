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Россия сменила тактику воздушных боев

Россия сменила тактику воздушных боев

Из-за большой потери самолетов Россия изменила тактику в небе, теперь россияне полагаются на применение управляемых авиационных бомб. Об этом пишет The New York Times.

В материале отмечается, что около двух лет война в Украине велась преимущественно на земле. Военно-воздушные силы обеих воюющих стран играли второстепенную роль по нескольким причинам. В частности, из-за ограниченного количества самолетов в Украине, а также неспособности России таким образом добиться преимущества, на которое она надеялась.

Однако сейчас армия России начала чаще использовать авиацию и применять разное вооружение против позиций ВСУ. Враг использует самолеты вдоль линии фронта для того, чтобы сбрасывать мощные управляемые бомбы на позиции украинских защитников, тем самым расчищая путь для пехоты.

«Благодаря активному использованию КАБов россиянам было легче взять Авдеевку – поскольку, по словам одного из украинских бойцов, полутонными бомбами можно разрушить любую позицию, насколько бы она защищена не была. Осознав, что эта тактика эффективна, россияне решили применять ее на всей линии фронта», – пишет издание.

Управляемые боеприпасы в виде авиабомб стали чаще атаковать украинские позиции, пролетая огромное расстояние до линии фронта. Они несут на себе сотни килограммов взрывчатки, способных пробить подземные бункеры, защищающие солдат на фронте.

«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. Все здания и сооружения просто превращаются в котлован после попадания всего одной бомбы», – рассказывал украинский солдат, воевавший в Авдеевке.

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