Чем закончится для Армении бег впереди паровоза в Европу

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Ежу ясно, а Пашиняну – туманно, как обернется для Армении ее полный грубый разрыв с Россией, сдобренный «новой инициативой» революционного премьера о подаче заявки республики, в противовес Москве, на вступление в Евросоюз. Последнему тоже ясно, чем пахнет игра «бег от Москвы» для самого армянского населения, но это его не интересует: главное – расширить подконтрольные Западу территории с управляемой диктатурой хаоса.

Не успела еще проясниться ситуация вокруг выхода – не выхода Армении из ОДКБ, как Никол Пашинян, с нападками на Россию и Азербайджан, заявил на закрытом заседании парламента, что республика должна подать заявку на вступление в Европейский союз, причем, не позднее осени. Отчего такая срочность? Как пояснил премьер, статуса кандидата на членство в ЕС требуют интересы безопасности страны. На «всякий пожарный» он добавил (ведь история с ОДКБ еще не решилась окончательно, и Ереван одолевают определенные сомнения и страхи перед Азербайджаном), что если не в военном отношении, то, как минимум, в экономическом.

Сообщается также, что Пашинян дал понять: Запад требует практических шагов по отделению от России и удалению ее из региона. Собственно, с этого ему и следовало начинать, признав, таким образом, что реальной властью в Армении обладают западные кукловоды революционного премьера, а не государственные институты республики. Он лишь заявил (вероятно, для оправдания своей несамостоятельности и политической несостоятельности), что Армения не может не выполнить требования Запада, так как Москва уже «давно отвернулась от нее», то есть от РА.

Однако Пашинян столкнулся с пока еще осторожным противодействием значительной части депутатов из руководимой им правящей партии «Гражданский договор» – они, в частности, обосновали свое отрицательное отношение к «такой спешке» из-за предстоящего конституционного референдума в стране. Реально же дело, вероятно, не столько в референдуме, а в проблемах дня насущного: разрыв отношений с Россией означает не только риски безопасности, но и крах армянского бизнеса и экономики в целом: она практически полностью завязана на российском рынке.

Если хотя бы минимально обозреть стратегические отрасли республики, то картина видится неутешительной для армян: газоснабжающие, газораспределительные, электрические сети, атомная электростанция, Разданская ТЭЦ, шахты, банки, телекоммуникационная и иные сферы принадлежат полностью или частично российскому капиталу. Плюс к этому железная дорога страны передана в управление той же России. За счет работы на «российских просторах» трудовых мигрантов физически выживают их семьи на родине. И вообще тот факт, что Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), из которого не спешит выйти, пользуясь значительными преференциями.

Видимо, ЕАЭС станет последним блоком с участием России, из которого Армения выйдет, хотя это не устроит тех, кто умеет «делать» и считать деньги. Но, надо полагать, если увещевания Пашиняна Россией не дадут результата (а, скорее всего, так оно и будет), Москва, для начала, примет меры не в экономическую пользу Армении еще до того, как та покинет ЕАЭС (очень уж РА не хочется этого делать). Но на какие жертвы не пойдешь «ради» Запада!

Армян сейчас подкупают тем, что за свою, мягко говоря, нелояльность в отношении России, они могут получить (но могут и не получить) безвизовый режим с ЕС. Заметим, однако, что такой режим строго ограничен: например, с Грузией он действует уже несколько лет, но граждане страны не имеют права работать в государствах ЕС, и могут находиться на их территории 6 месяцев в году (по 90 дней с перерывами). Таким образом, легально, стабильно и прилично заработать в Европе, тем более, на «чистой» работе, армянам не удастся.

Говорить о скором принятии Армении в ЕС после получения ею статуса кандидата тоже не приходится: примеры – Турция, бывшие советские республики и не только они. Так что кандидатство, как и условный безвиз, не уменьшают зависимость Армении от России. И тут напрашивается вопрос: а что сделали Пашинян и его команда для того, чтобы поэтапно сократить колоссальные масштабы зависимости РА от России? Ничего, одни только обвинения в ее адрес в отсутствии «защиты» от Азербайджана, которые распространяются и в целом на ОДКБ, из которого Армения то ли выходит, то ли нет, поскольку гарантий безопасности от Запада она не получила. Таким образом, за ЕАЭС она держится откровенно, а за ОДКБ – в зависимости от изменчивости политического ветра.

Он, однако, изменчив не только на Западе, но и в армянской общественности, что говорит о ее серьезном расколе, в том числе, на почве смены внешнеполитического курса Армении. Уж если даже Gallup International выдает итоги социологического опроса не в пользу ухода РА от России (около 60% – против), а вступление республики в НАТО поддерживают всего 22% респондентов, то, надо думать, Армении будет крайне сложно избежать серьезных гражданских волнений. И в Ереване опасаются, что этим воспользуется Азербайджан, и «защитить армян будет некому».

На вопрос журналистов к начальнику Генштаба ВС Армении Эдварду Асряну, какими будут последствия выхода республики из ОДКБ, тот весьма «загадочно» ответил, что это «государственная тайна», и «утешил» соотечественников тем, что РА еще не покинула этой организации. Но если судить по армянской прессе, многие «в народе» впали в панику, поскольку ожидают «агрессии» со стороны Азербайджана, к которой подключится Турция, в то время как защитить республику будет некому. То есть это уже относится к сфере опасений за сохранение государственности Армении.

Но если глядеть глубже, то разворот на Запад не исключает настойчивого требования размещения на территории Армении баз НАТО, и таким образом бояться придется еще и Россию с Ираном, которые не потерпят иностранного военного присутствия в регионе – несмотря на «братство» с армянами. Пашинян, пишет E-News.pro, уповает на то, что «миссия ЕС в Армении, состоящая из 209 наблюдателей, обеспечивает стопроцентную защиту границ страны от посягательств извне, несмотря на полное отсутствие каких бы то ни было гарантий со стороны Запада и его реакции на агрессию со стороны Азербайджана».

И свою главную задачу – освещение инцидентов с целью изобличить виновных и предотвратить пограничные обстрелы, миссия не выполняет, равно как игнорирует «стягивание и размещение азербайджанских войск, готовых проложить «Зангезурский коридор» силой. … Миссия молчит». Зато, подчеркивается в статье издания, «помимо банальных средств разведки у шпионского Запада» есть множество технических и иных возможностей (они перечисляются), чтобы узнать, «что ел на завтрак солдат в блиндаже за 10 километров от разведчика. … есть автоматизированные всепогодные системы, а тысячу километров границы можно просто засеять оборудованием, что позволит снять настоящий блокбастер – все как любят американцы и их европейские друзья».

«Что же мы имеем на деле? А на деле имеют нас (Армению) – миссия ЕС не делает никаких заявлений и работает в интересах иностранцев, которым плевать, как тут выживают армяне. За всё время работы европейцы ни разу не выявляли проблем и лишь заверяли, что всё будет хорошо, пока гибли армяне», – пишет автор статьи. И добавляет: Евросоюз, отказавшийся от нефти и газа из России, попал в зависимость от Баку, а США ценят Турцию в качестве партнера по НАТО с самой сильной армией в Европе.

Приводится также мнение доктора политологии Стэнфордского университета Артура Хачикяна, что Армения может променять оборонный союз с Россией на пустые обещания Запада: «А в НАТО нас – Армению, не ждут. Только наше желание стать членом НАТО не является гарантией того, что все именно так и произойдет. Нужно послушать наших партнеров. Ни один ответственный деятель в США и ЕС не предлагал Армении заключить какой-то оборонный союз, как это было предложено Украине. Ни одна страна не согласилась обеспечивать безопасность Армении. Таковы наши реалии».

То есть шансов на выживание Армении «в случае чего», практически не остается, поэтому договариваться о мире следует с региональными игроками – открыто и прямо, без «один пишем – пять в уме».

Если бы руководство Армении (оставим в стороне политический аспект) как следует осведомилось о возможности Запада оказывать вооруженную помощь странам, интересующих его в качестве инструмента влияния, оно бы сделало те выводы, к которым пришли многие западные эксперты: у мифических защитников Армении, во-первых, нет привычки ввязываться в военные действия силами собственных армий (редко бывает иначе); во-вторых, Украина сильно опустошила как казну европейских стран, так и парк их вооружений. И даже если ВПК государств ЕС будет «пахать» денно и нощно, на адекватное военным действиям вооружение для его поставок желающим, включая Армению, потребуется не десяти лет.

В общем, расчет на то, что Россия будет сотрудничать с Арменией только по тем направлениям, которые пожелает последняя (ведь иначе, считает ереванская «верхушка», да и часть обывателей – тоже, она полностью потеряет Армению), и при этом предоставит возможность Западу делать на Южном Кавказе все, что он пожелает, явно не оправдается. Ну и, естественно, Москва не закроет глаза на то, что Армения официально выставила российских пограничников из ереванского международного аэропорта «Звартноц» за ненадобностью, которая таковой почему-то стала только сейчас, а не множество лет кряду. И, кстати, информация о том, что пограничников отправляют назад, по российскому адресу, распространилась сразу вслед за тем, как Пашинян озвучил острую необходимость Армении в статусе кандидата в члены ЕС.

Москва, по сумме всех армянских жестов, прежде всего, устроит РА экономический затир – для острастки. Но это может оказаться всего лишь мелочевкой по сравнению с тем, что республика полностью потеряет свой независимый (на деле – крайне зависимый) статус. И от осторожных предупреждений Москва перейдет к активным действиям по наказанию Армении весной – во всяком случае, такого рода прогноз в Ереване весьма распространен. Дескать, кошмарить Армению Россия начнет после президентских выборов, чем могут воспользоваться Азербайджан, Турция и даже «дружественный» армянам Иран.

К армянским прогнозам и страхам можно добавить: чем сильнее Россия, чья военная база, кстати, дислоцирована в Гюмри (но тоже может быть послана по известному адресу), поднажмет на Армению, тем больше энергии появится у коллективного Запада по полному отрыву РА от РФ. А это очень удобно в условиях неспособности Еревана прогнозировать риски на любую перспективу, не говоря уже о долгосрочной, и управлять ими.

Стоит также отметить, что сделав реверанс в сторону Азербайджана (по словам главы МИД Сергея Лаврова, Баку подтверждает свою приверженность решению вопросов, отраженных в трехстороннем заявлении между АР, РА и РФ) и готовность к их реализации, в той же прямой речи министр заявил, что Москва следит за последними скандальными заявлениями армянского руководства и будет иметь их в виду, планируя собственные практические шаги. «В Армении, – сказал он, – почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей».

И подтвердил, что Россия готова продолжать оказывать содействие в том, что касается разблокировки всех коммуникаций в регионе, делимитации границы, подготовки мирного договора. Уж не в пользу ли Азербайджана? Ну и, разумеется, не без профита для самой России.

Весьма красноречивый спич, не так ли? И не надо быть глубоким знатоком и аналитиком дипломатических высказываний, чтобы понять: действия Пашиняна и иже с ним, тех, кто проводит экспансионистскую политику на Южном Кавказе, ведут к неизбежной катастрофе, в первую очередь, саму Армению.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az