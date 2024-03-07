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Главное Общество

Зачитан приговор блогеру Ниджату Шакирли

Зачитан приговор блогеру Ниджату Шакирли

Завершился судебный процесс по уголовному делу блогера Ниджата Шакирли, известного под псевдонимом Nikosayağı.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на заседании под председательством судьи Самира Алиева был зачитан приговор.

Согласно приговору, Ниджат Шакирли осужден на 5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Напомним, инцидент произошел 15 августа прошлого года в Наримановском районе, на проспекте Гейдара Алиева. Автомобиль Porsche, управляемый Ниджатом Шакирли, врезался в фуру. В результате аварии погиб друг блогера Руслан Мамедов, находившийся в машине. Рука Ниджата Шакирли была ампутирована.

Блогеру было предъявлено обвинение по статье 263-1.3 УК АР.

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