МВД провело операцию, изъяты наркотики на сумму 5 миллионов манатов (видео)

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Главное управление МВД по борьбе с наркотиками провело операцию под названием «Narkotələ-40».

Как сообщили в пресс-службе министерства, Главное управление по борьбе с наркотиками в течение февраля провело более 40 операций в столицах и регионах против незаконного оборота наркотиков. В результате были задержаны 52 человека и 3 члена организованной группы.

10 из них – лица, занимавшиеся поставками наркотиков на территории страны. Всего было изъято 151 килограмм наркотических средств на сумму 5 миллионов манатов и 4751 таблеток с психотропными веществами.