Брэд Питт и Пенелопа Круз рекламируют Chanel (видео)

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Голливудские актеры Брэд Питт и Пенелопа Круз стали героями романтической рекламы французского дома моды Chanel. Кадры опубликованы в сети.

В ролике, стилизованном под черно-белый фильм 60-х годов прошлого века, они играют влюбленных на встрече в ресторане Довиль под названием La Belle Epoque, сообщает «Корреспондент».

Питт появился в черной куртке и свитере поверх идеально выглаженной рубашки. Его волосы уложены в безупречную прическу, которая подчеркивает лоск Голливуда.

Круз появилась с распущенными волосами, густой подводкой для глаз и в черном платье.

Режиссерами ролика выступили Инес и Винуд.

«Рекламный ролик по мотивам картины призван запечатлеть «начало истории любви в Довиле, месте, дорогом Дому, и вдохновение коллекции, придуманной Виржини Виар». В нем как раз и воспроизведена сцена, где пара сидит друг напротив друга в ресторане отеля в Довиле», – говорится в сообщении.

