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Главное Мир

Два моряка погибли в результате атаки хуситов

Два моряка погибли в результате атаки хуситов

Экипаж обстрелянного 6 марта в Аденском заливе балкера True Confidence потерял не менее двух моряков в результате ракетного удара со стороны хуситов, сообщило британское посольство в Йемене. Военное командование йеменских мятежников подтвердило атаку, подчеркнув, что на борту корабля бушует пожар.

«Не менее двух невинных моряков погибли. Это стало печальным, но неизбежным следствием безрассудного запуска хуситами ракет в направлении международных судов», — сказано в публикации диппредставительства в соцсети X.

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