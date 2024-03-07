Украинские военные провели в Судане ряд операций

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Президент Украины Владимир Зеленский отправил украинских военных в Судан по просьбе главы этой страны, так как тот тайно поставлял оружие Киеву. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание сообщило, что в августе 2023 фактический правитель Судана Абдель Фаттах аль Бурхан оказался в осаде повстанцев и обратился за помощью к украинскому лидеру.

Повстанцев поддерживали российские наемники, а добываемое в стране золото шло на финансирование войны – это стало для Зеленского вескими аргументами в пользу отправки туда спецназа ГУР.

Отмечается, что украинские военные провели в Судане несколько операций против повстанцев, помогли восстановить контроль над частью территорий, а также вывезли аль Бурхана из осады в Хартуме.