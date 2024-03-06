Продолжаются встречи в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией (фото)

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Находящаяся с официальным визитом в Турецкой Республике делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым встретилась с председателем Комитета оборонной промышленности братской страны Халуком Гёргюном. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече, в которой также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турецкой Республике Рашад Мамедов, были обсуждены перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по совместным проектам и ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.