В Карабахе готовились к партизанской войне

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В Ханкенди обнаружен очередной «схрон» с оружием. На первый взгляд, «арсенал» невелик: один автомат, одна винтовка, гранаты, пара десятков запалов. Но такие «схроны», в том числе и куда более серьезные, обнаруживаются в Ханкенди регулярно.

Причём, что очень важно, речь идёт именно о «схронах», а не складах и арсеналах на территории «военных частей», «полицейских баз» и прочих вооруженных структур сепаратистов, которым хунта пыталась придать официальный статус. Оружие, напомним, находили даже в подвале детского сада. И вот это уже далеко не «детсадовские» забавы. Вряд ли сепаратистам было негде хранить оружие, и его «распихивали» куда придётся. Такого рода «схроны» и «закладки», как прекрасно известно не только военным специалистам, создаются на случай так называемой «герильи». Или партизанской войны, в том числе в городах.

Подпольные склады оружия в Карабахе находили ещё до того, как здесь начались первые митинги под лозунгами «миацума». Вряд ли, конечно, оружие, которые сегодня находят азербайджанские силовики, пролежало нетронутым с того времени. Здесь скорее сработал modus operandi. И тогда, и сейчас верхушка армянских националистов всерьёз готовилась к партизанской, а точнее сказать, к террористической войне. И именно на этот случай в подвалах жилых домов и детсадов прятали автоматы, патроны, устройства для запуска дронов и т.д.

Строго говоря, ещё по горячим следам разгрома Армении в 44-дневной Отечественной войне находившиеся в Ханкенди иностранные, в том числе российские, журналисты отмечали, что даже прибывшие из-за рубежа боевики не торопятся покидать Карабах, а тем более сдаваться российским миротворцам — они переоделись в гражданскую одежду, спрятали форму и оружие и ждут. Чего именно? Приказа эвакуироваться? Или отмашки на начало террористической войны?

Многие политики карабахского калибра партизанскую войну на освобождённых от армянской оккупации землях обещали открыто. Весьма активно подобные заявления «выстреливал» Андраник Чавушян, который пышно именовал себя « главой администрации села Агавно» — в «Агавно», напомним, сепаратисты переименовали село Забух в Лачинском районе. И несмотря на все вопли в стиле « если турок придёт на нашу землю, то его отсюда вынесут в горизонтальном положении», жители села предпочли просто перебраться в Армению. Желающих лезть обещанное Чавушяном «агавно» предсказуемо не нашлось.

Затем история повторилась уже после антитеррористических рейдов Азербайджана 19-20 сентября. Тогда, если кто забыл, к «партизанской войне» призвал небезызвестный Рубен Варданян, который 21 сентября позировал перед зданием бывшего обкома в Ханкенди и проникновенным тоном поздравлял «арцахцев» с днём независимости Армении, рассуждал о «двух армянских государствах, которые должны однажды объединиться».

Наконец, и такая деталь: ещё до антитеррористических рейдов Азербайджана 19-го 20 сентября 2023 года думающие аналитики прекрасно понимали, что судьба хунты предрешена. В особенности, это стало ясно после точеных операций Азербайджана уже после 44 дневной войны. Знали эксперты «третьих стран» и настроения в Карабахе, где не желали и слышать о реинтеграции и жизни по законам Азербайджана. И эти эксперты были не на шутку удивлены: почему к массовому прибытию «самоопределившихся карабахцев» не готовится Армения? Что там собирается делать со своими «арабскими братьями»?

И теперь склады оружия, которые находят в Ханкенди азербайджанские силовики, не оставляют сомнений: и Ереван, и незаконная хунта в Ханкенди готовились к партизанской войне. И рассчитывали, что боеспособные «карабахцы», а тем более переселенные сюда этнические Армении из Сирии Ирака с уже готовым боевым опытом, возьмутся за оружие, а все остальные составят для них тыловую базу и «живой щит».

Но не ждали, что будущие «герои-партизаны» просто предпочтут удрать в Армению, прихватив унитазы и позабыв забрать оружие, документы и тряпочки с «тетрисом».

Нурани, обозреватель