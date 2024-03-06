В Азербайджане члены семей шехидов будут бесплатно учиться в частных вузах

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Расширен круг лиц, платное обучение которых в образовательных учреждениях будет оплачиваться за счет государственного бюджета.

Это отражено в поправке, предлагаемой к закону «Об образовании», обсуждаемому на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию.

Согласно проекту, к ним относятся члены семей шехидов, обучающиеся в частных вузах, колледжах и заведениях профобразования, лица, получившие звание «Ветеран войны», обучающиеся в заведениях профобразования, лица с инвалидностью, обучающиеся в частных заведениях профобразования и др.