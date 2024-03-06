Проармянскому Менендесу предъявили обвинения в препятствовании правосудию |
Баку и Тегеран договорились об отправке азербайджанских дипломатов в Иран |
Эрдоган пригрозил Израилю |
Со дня смерти Расулзаде прошло 69 лет |
В Белом доме вновь отвергли возможность отправки войск в Украину (видео) |
В США верят в украинские «военные сюрпризы» для России (видео) |
Спустя многие годы в Ходжалы отметили Од чершенбеси (фото, видео) |
Байрамов – Абдоллахияну: Попытки вооружить Армению угрожают мирному процессу (обновлено, фото) |
Алиевы у праздничного костра (фото, видео) |
Главное Общество

В британском парламенте рассказали о минной угрозе в Азербайджане (фото)

В британском парламенте рассказали о минной угрозе в Азербайджане (фото)

В парламенте Великобритании состоялось мероприятие, направленное на повышение осведомленности о минной угрозе, с которой сталкивается Азербайджан.

Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Соединенном Королевстве.

Мероприятие на тему «Деятельность по разминированию в Азербайджане и помощь жертвам мин» было организовано Группой британского парламента по борьбе с опасностями, вызванными взрывчатыми устройствами, и НПО REVIVE, которая способствует долгосрочной поддержке жертв наземных мин, при поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и азербайджанской дипмиссии в Британии.

В мероприятии приняли участие представители британского парламента, британских МИД и Минобороны, местные учёные и эксперты, представители организаций, занимающихся вопросами разминирования, а также журналисты. На мероприятии выступил заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов.

В своей вступительной речи посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов рассказал о 30-летней армянской агрессии, было отмечено, что даже после завершения оккупации Армения установила на территории Азербайджана тысячи мин, была затронута тема, связанная с тяжелыми гуманитарными последствиями этих действий армянской стороны.

Дипломат заявил, что разминирование на освобожденных территориях является одним из важных факторов достижения мира в регионе, и поблагодарил британское правительство за финансовую и экспертную поддержку в этом направлении.

Теги:
Из этой рубрики
Арестованным в Азербайджане карабахским сепаратистам дали возможность пообщаться с их семьями
Общество

Арестованным в Азербайджане карабахским сепаратистам дали возможность пообщаться с их семьями

2024/03/06, 12:30
Бахтияр Алиев: В Азербайджане есть учителя, получающие зарплату в размере 3000 манатов
Общество

Бахтияр Алиев: В Азербайджане есть учителя, получающие зарплату в размере 3000 манатов

2024/03/06, 12:09
Еще 8 джейранов выпущены в Аджынохурскую степь
Общество

Еще 8 джейранов выпущены в Аджынохурскую степь

2024/03/06, 11:51
Мишустин в Баку возложил венки к могиле Гейдара Алиева
Общество

Мишустин в Баку возложил венки к могиле Гейдара Алиева

2024/03/06, 11:33
Гендиректор ВОЗ посетит Баку
Общество

Гендиректор ВОЗ посетит Баку

2024/03/06, 11:10
В Азербайджане члены семей шехидов будут бесплатно учиться в частных вузах
Общество

В Азербайджане члены семей шехидов будут бесплатно учиться в частных вузах

2024/03/06, 10:27
В британском парламенте рассказали о минной угрозе в Азербайджане (фото)
Общество

В британском парламенте рассказали о минной угрозе в Азербайджане (фото)

2024/03/06, 09:34
Азербайджан полностью оплатил членский взнос в ООН
Общество

Азербайджан полностью оплатил членский взнос в ООН

2024/03/06, 09:20
Желающие могут подать заявки на строительство домов на освобожденных землях
Общество

Желающие могут подать заявки на строительство домов на освобожденных землях

2024/03/06, 00:55