Азербайджан полностью оплатил членский взнос в ООН

314 Просмотров

Азербайджан полностью оплатил членский взнос в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) на 2024 год.

Наша страна, как и в прошлом году, оказалась в числе первых государств, оплативших членский взнос во всемирную организацию, сообщает Report.

На сегодня 75 государств-членов, наряду с нашей страной, полностью заплатили членские взносы, из которых формируется бюджет ООН.

Размер членского взноса определяется на основе нескольких критериев, одним из которых является платежеспособность страны.

Средства направляются в первую очередь на покрытие административных расходов центральных органов ООН – Генеральной Ассамблеи, специальных комитетов и секретариата, значительная часть суммы тратится на миротворческие миссии.