Азербайджан полностью оплатил членский взнос в ООН

Азербайджан полностью оплатил членский взнос в бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) на 2024 год.
Наша страна, как и в прошлом году, оказалась в числе первых государств, оплативших членский взнос во всемирную организацию, сообщает Report.
На сегодня 75 государств-членов, наряду с нашей страной, полностью заплатили членские взносы, из которых формируется бюджет ООН.
Размер членского взноса определяется на основе нескольких критериев, одним из которых является платежеспособность страны.
Средства направляются в первую очередь на покрытие административных расходов центральных органов ООН – Генеральной Ассамблеи, специальных комитетов и секретариата, значительная часть суммы тратится на миротворческие миссии.