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Франция поспособствует покупке 800 тысяч снарядов для Украины

Франция поспособствует покупке 800 тысяч снарядов для Украины

Франция поддерживает чешскую инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины и будет в ней участвовать.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Bloomberg.

«Чешская инициатива чрезвычайно полезна, мы ее поддерживаем, мы будем в ней участвовать. Она заключается в том, чтобы искать боеприпасы везде, где они доступны и совместимы с поставленным нами оборудованием», – отметил Макрон во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

Говоря о средствах на закупку боеприпасов Макрон рассказал, что «это может быть двусторонняя мобилизация, сотрудничество с третьими сторонами, двустороннее финансирование, так же как и европейское финансирование».

Он добавил, что для закупки боеприпасов можно задействовать и Европейский фонд мира.

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