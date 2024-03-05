Байрамов: Азербайджан серьезно обеспокоен эскалацией в Газе |
Президент Венгрии ратифицировал членство Швеции в НАТО |
Азербайджан и Россия достигли ряда межгосударственных соглашений |
Асадов назвал укрепление отношений с Россией одним из приоритетов страны |
Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Алиева |
Мишустин озвучил заинтересованность России в укреплении сотрудничества с Азербайджаном |
Руслан Панахов: Я знал, что Ильхам Алиев вызволит меня из плена (видео) |
Польша объявила о создании дроновых войск |
Гостелеканал Азербайджана показал кадры сноса «парламента» сепаратистов в Ханкенди (видео) |
Главное Армия

Замминистра обороны Азербайджана встретился с исполнительным директором «Barzan Holdings»

Замминистра обороны Азербайджана встретился с исполнительным директором «Barzan Holdings»

В Дохе продолжается 8-я Международная военно-морская выставка и конференция («DIMDEX 2024»), организованная Вооруженными силами Катара. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана – генеральным директором Агилем Гурбановым, совершающая визит в Катар, в рамках Международной военно-морской выставки и конференции ознакомилась со стендами катарской компании «Barzan Holdings» и подведомственных ей компаний, состоялась встреча с исполнительным директором холдинга Абдуллой Аль-Хатером.

На встрече был подробно обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Теги:
Из этой рубрики
Замминистра обороны Азербайджана встретился с исполнительным директором «Barzan Holdings»
Армия

Замминистра обороны Азербайджана встретился с исполнительным директором «Barzan Holdings»

2024/03/05, 18:06
Обсуждено военное и военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Катаром
Армия

Обсуждено военное и военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Катаром

2024/03/05, 17:16
Азербайджан и Пакистан обсудили военное сотрудничество (фото)
Армия

Азербайджан и Пакистан обсудили военное сотрудничество (фото)

2024/03/05, 13:58
Кто будет «платить за банкет»?
Армия

Кто будет «платить за банкет»?

2024/03/05, 13:03
Армянская армия не наблюдает скопления ВС Азербайджана на условной границе
Армия

Армянская армия не наблюдает скопления ВС Азербайджана на условной границе

2024/03/05, 10:54
Американские истребители в небе Украины
Армия

Американские истребители в небе Украины

2024/03/05, 00:16
Солдат армии Азербайджана застрелился
Армия

Солдат армии Азербайджана застрелился

2024/03/04, 22:30
Армения прекратила уголовное преследование Панахова и передаст его Азербайджану
Армия

Армения прекратила уголовное преследование Панахова и передаст его Азербайджану

2024/03/04, 22:02
Зеленский распорядился о назначении нового командующего Силами поддержки ВСУ
Армия

Зеленский распорядился о назначении нового командующего Силами поддержки ВСУ

2024/03/04, 21:01