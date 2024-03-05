Замминистра обороны Азербайджана встретился с исполнительным директором «Barzan Holdings»

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В Дохе продолжается 8-я Международная военно-морская выставка и конференция («DIMDEX 2024»), организованная Вооруженными силами Катара. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Делегация во главе с заместителем министра обороны Азербайджана – генеральным директором Агилем Гурбановым, совершающая визит в Катар, в рамках Международной военно-морской выставки и конференции ознакомилась со стендами катарской компании «Barzan Holdings» и подведомственных ей компаний, состоялась встреча с исполнительным директором холдинга Абдуллой Аль-Хатером.

На встрече был подробно обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.