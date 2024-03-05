Обсуждено военное и военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Катаром

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Продолжается визит делегации Азербайджанской Республики во главе с заместителем министра обороны –генеральным директором Агилем Гурбановым в Катар.

В рамках визита А.Гурбанов встретился с заместителем премьер-министра, государственным министром по делам обороны Катара Халидом бин Мухаммадом аль-Аттия, сообщили в Минобороны.

На встрече обсуждалось нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической областях, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.