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13-летней Захре срочно нужна ваша помощь

13-летней Захре срочно нужна ваша помощь

Тринадцатилетняя Захра Гаджилы страдает острым В-клеточным миелобластным лейкозом М2 (рак крови).

Об этом сообщил ее отец Илькин Гаджиев.

По словам отца, Захра уже два года борется с этой болезнью.

«В настоящее время моя дочь находится на лечении в Национальном центре гематологии и трансфузиологии. Захре нужна трансплантация костного мозга. Этот процесс считается очень дорогим. Сейчас, хотя лечение обеспечивает государство, мы финансово истощены ежедневными расходами и покупкой лекарств. В следующем месяце нам предстоит поехать в Турцию на трансплантацию костного мозга. Мы просим всех, кто может, оказать нам посильную помощь», – сказал Гаджиев.

Отец Захры говорит, что на лечение дочери в Турции необходимо 83 тысячи долларов.

Контактный номер: 077 271 61 75 (отец Гаджиев Илькин)

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