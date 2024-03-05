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Азербайджан и Пакистан обсудили военное сотрудничество (фото)

Азербайджан и Пакистан обсудили военное сотрудничество (фото)

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась 10-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджана и Объединенным штабом Пакистана.

Как сообщает Минобороны, на встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации и перспективам развития двустороннего военного сотрудничества, по вопросам военного образования и науки, оперативного планирования, проведения совместных учений и по другим темам, представляющим взаимный интерес.

После подписания итогового протокола встречи состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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