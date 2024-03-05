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Главное Общество

Операция в Гяндже: изъяты наркотики из Ирана, задержаны около 20 человек

Операция в Гяндже: изъяты наркотики из Ирана, задержаны около 20 человек

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа и его подведомственных структур осуществили ряд эффективных мер по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории города. Так, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лица, подозреваемые в сбыте и распространении наркотических средств, доставленных различными способами на территорию страны, в том числе в город Гянджа.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками Главного управления полиции на основе поступившей информации, был задержан житель Самухского района Эльшан Халилов, намеревавшийся обеспечить доставку на территорию страны наркотического средства, незаконно ввезенного из Ирана.

При осмотре подозреваемого в его сумке было обнаружено и изъято наркотическое средство-героин весом 14 кг 926 граммов стоимостью около 500 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления, из незаконного оборота изъято большое количество наркотических средств. Так, в сумке жителя города Яшара Аббасова, задержанного сотрудниками полиции, было обнаружено 18 кг 400 граммов сушеной марихуаны. На допросе подозреваемый признался, что наркотики принадлежали ему.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в течение недели сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа и его подведомственных структур, задержано около 20 лиц, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотических средств. При обыске на каждом задержанном были обнаружены и изъяты различные наркотические средства.

Продолжаются операции сотрудников Главного управления полиции города Гянджа по выявлению других членов наркосети, а также по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории города Гянджа.

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