Макрон пока не собирается отправлять войска в Украину

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Франция не рассматривает вопрос о направлении в ближайшем будущем военнослужащих в Украину.

«Отвечая на один из вопросов, который мне был задан о направлении частей (соединений войск), я сказал, что ничто не исключено», – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью чешской газете Pravo.

«Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских частей в Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории», – добавил он.