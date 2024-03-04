Турция готовит испытания нового беспилотника-камикадзе

171 Просмотров

Беспилотник-камикадзе AZAT FPV (First Person View), разработанный в турецкой оборонной промышленности и позволяющий владельцу наблюдать за беспилотником своими глазами, готовится к службе. Об этом сообщает «Анадолу».

Компания Robit Teknoloji представила свои решения в области беспилотных летательных аппаратов на 8-й Дохийской международной выставке и конференции по военно-морской обороне (DIMDEX 2024).

AZAT весит около 2 килограммов (с полезной нагрузкой 800 граммов, может находиться в воздухе около 20 минут, может управляться на расстоянии 2,5 километра и передавать изображения.

Директор по развитию бизнеса компании Robit Technology Ибрагим Йигит Озбояджы рассказал корреспонденту АА о том, выставка прошла достаточно интенсивно и квалифицированно.

Отметив, что инициативы Турции в оборонной промышленности завоевали большой авторитет и престиж на международной арене, особенно в дипломатии, Озбояджы добавил: «В этот период острой международной конкуренции турецкая оборонная промышленность заняла предпочтительное положение как по качеству своей продукции, так и по своим техническим возможностям».

Подчеркнув, что оборонная промышленность вносит вклад в дипломатию и развитие альянсов, он добавил: «Оценивая событие в этих рамках, мы видим, что Катар занимает важное место как в качестве дружественной, братской и союзной страны, так и в качестве стратегического альянса. Выставка в Дохе – одна из самых значимых событий, учитывая как ее местоположение, так и участников ярмарки».

По его словам, компания Robit Technology работает в области информатики уже 16 лет. За эти годы компания участвовала в международных выставках, чтобы внести свой вклад в достижение экспортных целей в оборонной промышленности.

Он сообщил, что участвует в ярмарке оборонной промышленности в Дохе после выставки в Эр-Рияде и представляет на ней беспилотник-камикадзе AZAB и FPV-беспилотник-камикадзе AZAT.

Согласно информации на выставке компания получила положительные отзывы. Предоставляя информацию о FPV дроне-камикадзе AZAT, собеседник агентства сообщил, что 5, 7 и 9-дюймовые модели AZAT уже готовы к серийному производству.

Объясняя, что AZAT может использоваться как для нейтрализации целей, так и для разведки и наблюдения, директор продолжил:

«У нас есть две разные модели, которые позволяют использовать различные боеприпасы. Это FPV-беспилотник с дальностью управления 2,5 километра и продолжительностью полета около 20 минут. Изменения характера боев сделали модели FPV-дронов более доступными для применения. Можно сказать, что AZAT в этом смысле выделяется, если рассматривать условия использования в полевых условиях. Мы создали продукт, который способен удовлетворить потребности в современных условиях».

Инженер отметил, что испытания AZAT завершены, и в ближайшем будущем компания намерена провести полеты с боеприпасами. Озбояджы заявил, что по завершении этих исследований они намерены как можно скорее представить AZAT пользователям.