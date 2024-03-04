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Возросли активы Фонда страхования вкладов

Возросли активы Фонда страхования вкладов

По состоянию на 1 января 2023 года активы Фонда страхования вкладов (ADIF) составили 566,499 млн манатов. Согласно финансовому отчету Фонда, это на 14% больше, чем на 1 января 2022 года.

В 2022 году общие обязательства ADIF снизились на 11,3% – до 293,106 млн манатов, обязательства по компенсационным выплатам – на 25%, составив 22,585 млн манатов.

Общий капитал Фонда увеличился на 64,4% – до 273,393 млн манатов.

ADIF завершил 2022 год с прибылью в размере 107,139 млн манатов. Это на 2,5% больше, чем в 2021 году.

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