Вучич уверен в отправке войск Запада в Украину

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Западные страны сперва исключали поставку Украине ряда вооружений, а затем все равно их передали. Нельзя быть уверенным, что такого же не произойдет и с войсками, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании Сербской прогрессивной партии.

«Когда они впервые упомянули западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло. Упомянули западные самолеты, говорили, что этого никогда не будет, но это произошло», — отметил Вучич (цитата по Novosti.rs). Он добавил, что сейчас идут разговоры о западных войсках в Украине, и хотя некоторые говорят, что их там не будет, это произойдет.

В такой ситуации, подчеркнул президент, важно помочь Сербии и защитить ее, а также поддержать сербов в Косове и Метохии и защитить эти регионы в составе страны, чтобы она «прогрессировала и росла экономически».