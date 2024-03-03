В феврале ежедневные потери армии РФ побили все предыдущие показатели

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Среднесуточные потери российской армии в феврале 2024 года были самыми большими с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Минобороны Британии в соцсети X.

Как отмечает разведка, в феврале увеличилось среднесуточное количество потерь РФ, речь идет об убитых и раненых солдатах.

«Февраль 2024 стал наивысшим показателем с начала войны – 983 в день», – говорится в сводке.

В Британии считают, что Россия потеряла на войне против Украины около 355 тысяч военных убитыми и ранеными.

«Рост среднесуточных потерь почти наверняка отражает приверженность России к массовой и изнурительной войне. Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такой эффект усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта», – добавляют в разведке.