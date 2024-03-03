4 человека пострадали в автоаварии в Хачмазском районе (фото)

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В селе Муршудоба Хачмазского района на 32-м км автодороги Гяндоб-Ялама произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В результате столкновения легковых автомобилей «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-21010» травмы различной степени тяжести получили житель села Моругоба Хачмазского района Виталий Рауфович Новрузов (1986 г.р.), житель Худата Бахруз Аллахъяр оглу Хамраев (1981), жительница Бардинского района Эльминаз Рахид гызы Алиева (1993) и один несовершеннолетний. Об этом сообщает «Репорт».

Пострадавшие госпитализированы в Хачмазскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование.