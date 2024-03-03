Турецкие предприниматели намерены судиться с американскими чиновниками

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Несколько турецких предпринимателей намерены подать судебные иски против американских чиновников, которые угрожают им санкциями за торговлю с Россией, сообщает РИА Новости.

Бизнесмены подготавливают иски против чиновников США, посещающих их компании и финансовые учреждения и угрожающих включить их в санкционный список, а также против банков и отделений, которые блокируют денежные переводы и передают личную информацию.

Министерство торговли США удалило информацию о дипломатах в генеральном консульстве в Стамбуле, которые угрожали турецким компаниям санкциями.