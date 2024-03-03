В результате украинского удара погиб уроженец Товуза полковник Мусаев (видео)

Ракетным ударом по полигону с российскими войсками возле села Трудовское Волновахского района Донетчины 20 февраля был убит полковник Гусейн Мусаев — командир 36-й отдельной мотострелковой бригады. Об этом свидетельствуют опубликованные кадры похорон российского комбрига.
Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующее видео.
«Подтверждена гибель комбрига 36-го ОМБР ВС РФ — полковника Гусейна Мусаева в результате удара «Хаймарса» по полигону в селе Трудовское под Волновахой», — написал он.
Согласно информации издания metbuat.az, Гусейн Мусаев родом из Товузского района Азербайджана.