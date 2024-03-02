Грозев рассказал, почему Пригожин остановил свой поход на Москву

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин со своими 10 тысячами боевиков летом 2023 года шел на Москву, чтобы сместить Владимира Путина. Заявление о том, что целью была только отставка министра обороны Сергея Шойгу, это ложь.

Об этом сообщил известный журналист-расследователь, руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Михаилу Зыгарю.

По мнению Грозева, мятеж сорвался из-за комбинации нескольких фактов. Во-первых, Пригожин сам не верил, что сможет дойти до столицы РФ. А, во вторых, на него и его людей очень давили российские спецслужбы.

«Что случилось посередине? Скорее всего, это комбинация (факторов – ред.). Реально стало ему лично понятно, насколько сложными будут последние 150 км (до столицы РФ – ред.). Мосты были приготовлены к взрывам, он не смог бы через эти мосты доехать до Москвы. И есть намеки и слухи, что ФСБ взяла в заложники родственников, детей верхушки «Вагнера». Это в их стиле. Это, возможно, тоже повлияло на их решение отказаться», – рассказал журналист.

Он до сих пор в замешательстве от того факта, что Пригожин поверил гарантиям безопасности от Путина и пошел с ним на сделку.

Со слов Грозева, Пригожин в обмен на жизнь передал Путину и его ближайшему окружению очень «жирные» доли в своих африканских бизнесах. Возможно, он поверил, что откупился от главы Кремля.

«Он недооценил иррациональность Путина. Путин уничтожает всех, кто его обидел. И ему без разницы, насколько ему это невыгодно… Может, у него не было иного выбора, как верить в такую иллюзию… Его смерть была предсказуема», – рассказал глава Bellingcat. Он также подчеркнул, что в высшем руководстве РФ никто не сомневается в том, что именно Кремль ликвидировал главаря ЧВК «Вагнер». Его казнили показательно и не скрываясь.

«Не было даже попытки спрятать это, как раньше», – сообщил Грозев.