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Грозев рассказал, почему Пригожин остановил свой поход на Москву

Грозев рассказал, почему Пригожин остановил свой поход на Москву

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин со своими 10 тысячами боевиков летом 2023 года шел на Москву, чтобы сместить Владимира Путина. Заявление о том, что целью была только отставка министра обороны Сергея Шойгу, это ложь.

Об этом сообщил известный журналист-расследователь, руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Михаилу Зыгарю.

По мнению Грозева, мятеж сорвался из-за комбинации нескольких фактов. Во-первых, Пригожин сам не верил, что сможет дойти до столицы РФ. А, во вторых, на него и его людей очень давили российские спецслужбы.

«Что случилось посередине? Скорее всего, это комбинация (факторов – ред.). Реально стало ему лично понятно, насколько сложными будут последние 150 км (до столицы РФ – ред.). Мосты были приготовлены к взрывам, он не смог бы через эти мосты доехать до Москвы. И есть намеки и слухи, что ФСБ взяла в заложники родственников, детей верхушки «Вагнера». Это в их стиле. Это, возможно, тоже повлияло на их решение отказаться», – рассказал журналист.

Он до сих пор в замешательстве от того факта, что Пригожин поверил гарантиям безопасности от Путина и пошел с ним на сделку.

Со слов Грозева, Пригожин в обмен на жизнь передал Путину и его ближайшему окружению очень «жирные» доли в своих африканских бизнесах. Возможно, он поверил, что откупился от главы Кремля.

«Он недооценил иррациональность Путина. Путин уничтожает всех, кто его обидел. И ему без разницы, насколько ему это невыгодно… Может, у него не было иного выбора, как верить в такую иллюзию… Его смерть была предсказуема», – рассказал глава Bellingcat. Он также подчеркнул, что в высшем руководстве РФ никто не сомневается в том, что именно Кремль ликвидировал главаря ЧВК «Вагнер». Его казнили показательно и не скрываясь.

«Не было даже попытки спрятать это, как раньше», – сообщил Грозев.

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