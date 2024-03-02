Чавушоглу обвинил Париж в желании сорвать азербайджано-армянские переговоры

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Некоторые европейские страны во главе с Францией пытаются сорвать азербайджано-армянские переговоры, заявил глава турецкой делегации в НАТО, бывший министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Армения будет близка к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном, если не будет давления извне.

«Турция продолжает процесс нормализации в координации с Азербайджаном. Каждый позитивный шаг между Азербайджаном и Арменией внесет положительный вклад в процесс между Турцией и Арменией. В регионе, конечно, важна и Грузия. Но эти процессы важны не только для нашего региона. Такие вопросы, как возобновление Среднего коридора, повышение пропускной способности энергетических коммуникаций, имеют жизненно важное значение для Европы и Азии», – сказал он агентству АПА.