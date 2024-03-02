В Ханкенди обнаружили оружие и боеприпасы

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Регулярно принимаются меры по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

1 марта в результате проведенных сотрудниками полиции мер на территории города Ханкенди были обнаружены 15 автоматов различных марок, 2 пулемета, 1 пистолет, 2 винтовки, 22 гранаты, 12 запалов, 46 магазинов, 1655 патронов различного калибра и другие боеприпасы, сообщали в пресс-службе МВЛ.

В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции 1 марта, было обнаружено 8 незаконно хранившихся винтовок различных марок.