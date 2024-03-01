В Ходжалы найдены останки еще пяти человек

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Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила сегодня о том, что в Ходжалы найдены останки еще пяти человек.

Ранее уже сообщалось, о том, что в центре города Ходжалы, рядом с ковровой фабрикой, в ходе строительно-восстановительных работ были обнаружены останки жертв Ходжалинского геноцида. Сегодня на этой же территории были обнаружены останки еще пяти человек, и таким образом правоохранители насчитали в одном массовом захоронении 10 человек, двое из которых дети. Обнаруженные останки переданы на экспертизу для идентификации личности. Работа по выявлению других захоронений продолжается.