Байден предупредил союзников об изменении мирового порядка на 50 лет |
Politico: Оплошность Макрона только еще больше усугубила ситуацию для Украины |
В Ереване начали обсуждение по выводу российских пограничников из аэропорта Звартноц |
На пороге мирового переустройства |
США не дали Совбезу ООН принять заявление в связи с гибелью более 100 палестинцев |
Израиль опроверг слухи о расстреле палестинцев у гумконвоя |
Азербайджан запустит программу по развитию электромобильности |
Киев: Российским войскам запретили применять при штурмах бронетехнику |
В Пентагоне не исключают военного столкновения с Россией |
Главное Общество

В Ходжалы найдены останки еще пяти человек

В Ходжалы найдены останки еще пяти человек

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила сегодня о том, что в Ходжалы найдены останки еще пяти человек.

Ранее уже сообщалось, о том, что в центре города Ходжалы, рядом с ковровой фабрикой, в ходе строительно-восстановительных работ были обнаружены останки жертв Ходжалинского геноцида. Сегодня на этой же территории были обнаружены останки еще пяти человек, и таким образом правоохранители насчитали в одном массовом захоронении 10 человек, двое из которых дети. Обнаруженные останки переданы на экспертизу для идентификации личности. Работа по выявлению других захоронений продолжается.

Теги:
Из этой рубрики
В Ходжалы найдены останки еще пяти человек
Общество

В Ходжалы найдены останки еще пяти человек

2024/03/01, 12:31
Пограничники пресекли контрабанду на 1 млн манатов
Общество

Пограничники пресекли контрабанду на 1 млн манатов

2024/03/01, 12:02
Общение для всех: теперь изучать язык жестов стало еще проще
Общество

Общение для всех: теперь изучать язык жестов стало еще проще

2024/03/01, 11:07
В Нахчыване уволен высокопоставленный чиновник
Общество

В Нахчыване уволен высокопоставленный чиновник

2024/03/01, 00:09
Нидерландское издание проинформировало о трагедии в Ходжалы
Общество

Нидерландское издание проинформировало о трагедии в Ходжалы

2024/02/29, 22:38
Хазар Ибрагим рассказал в США о минной проблеме Азербайджана (фото)
Общество

Хазар Ибрагим рассказал в США о минной проблеме Азербайджана (фото)

2024/02/29, 22:26
Баку заинтересован в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде (фото)
Общество

Баку заинтересован в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде (фото)

2024/02/29, 21:29
Бабаев отметил приверженность Азербайджана успешному и конструктивному проведению COP29
Общество

Бабаев отметил приверженность Азербайджана успешному и конструктивному проведению COP29

2024/02/29, 21:11
В Ходжалы обнаружили останки еще одного несовершеннолетнего
Общество

В Ходжалы обнаружили останки еще одного несовершеннолетнего

2024/02/29, 20:32