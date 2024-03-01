Спецназ Азербайджана провел тренировку в условиях сугробов и суровых морозов

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В соответствии с планом подготовки на текущий год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, продолжаются тактико-специальные учения с частями и подразделениями Сил специального назначения на тему «Ведение боевых операций в условиях сугробов и суровых морозов».

Спецназ, совершивший тактические передислокации на лыжах в высокогорной местности, выполнил задачи по скалолазанию и преодолению препятствий в заснеженной местности, оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему, эвакуации его транспортными средствами, предназначенными для труднопроходимой местности, и другие задачи по ведению специальных операций.

На тактико-специальных учениях спецназовцы продемонстрировали высокий профессионализм.