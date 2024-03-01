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Колумбия в знак протеста прекращает закупку израильского вооружения

Колумбия в знак протеста прекращает закупку израильского вооружения

Президент Колумбии Густаво Петро принял решение отказаться от закупок вооружения в Израиле в знак протеста против действий израильтян в отношении палестинцев, передает колумбийский телерадиоканал «Караколь».

Это решение, по словам колумбийского президента, «представляет собой четкое отрицание насилия и является призывом к международному сообществу принять незамедлительные конкретные меры по урегулированию ситуации в секторе Газа».

«Караколь» подчеркивает, что президент Колумбии принял такое решение после того, как стало известно о гибели более сотни палестинцев, стоявших в очереди за гуманитарной помощью.

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