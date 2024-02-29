Кавазашвили против приглашения вратаря «Карабаха» в сборную России

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Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение касательно возможного вызова в сборную России по футболу вратаря азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунева.

«Когда сегодня приглашаются великовозрастные футболисты, я категорически против этого. Нам надо наигрывать молодежный состав сборной с расчетом на то, что через три-четыре года нас наконец-то допустят к различным международным соревнованиям. И у нас будет готовая квалифицированная команда основного состава. Зачем нам 32-летний Лунев? Несмотря на то, что европейские специалисты признали его грамотную вратарскую игру в Лиге Европы. Я хотел бы, чтобы вместо Лунева в составе были молодые классные вратари, которые через два года будут прекрасно играть и будут соперничать с Сафоновым, как это делали наши советские, классные вратари с легендарным Яшиным», – заявил Кавазашвили, которого цитирует «Спорт день за днем».