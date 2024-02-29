Баку и Вашингтон обсудили расширение ЮГК

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В рамках 10-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии состоялась встреча между министром энергетики Парвизом Шахбазовым и заместителем помощника государственного секретаря по Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Д.Харрингтон.

Согласно информации Министерства энергетики Азербайджана, на встрече была высказано удовлетворение успешным многолетним энергетическим партнерством между двумя странами. Была отмечена роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы во время энергетического кризиса, рассмотрена текущая ситуация в связи с расширением в настоящее время этого проекта.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что в настоящее время Азербайджан, наряду с расширением проекта и обеспечением дополнительных поставок, предпринял важные шаги для энергетического перехода. Было отмечено, что президент Азербайджана Ильхам Алиев оказывает сильную поддержку реформам в энергетическом секторе и развитию возобновляемых источников энергии. Реализуемые проекты «зеленой энергии», «Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа» – показатели приверженности нашей страны энергетическому переходу.

Заместитель помощника государственного секретаря по Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Д. Харрингтон сказала, что Азербайджан, принимающий COP, создает пример для других нефтегазовых стран, согласовывая вопросы энергетической безопасности и климата.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сокращения выбросов парниковых газов, предстоящей COP29, а также по ряду вопросов двустороннего сотрудничества.