Орден погибшего в Украине азербайджанца вручен его семье в Баку (фото)

222 Просмотров

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поделился публикацией в социальной сети по случаю вручения ордена семье азербайджанского военнослужащего, погибшего при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«В Украине помнят и чтят своих героев! За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Саид Васиф оглу Гусейнов награжден орденом «Легион Оболонь». Орден нашего героя был привезен из Украины, и передан в посольстве Украины в Азербайджане близким Саида Гусейнова. Герои не умирают! Вечная память героям!», – говорится в публикации украинского дипломата.