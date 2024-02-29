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Орден погибшего в Украине азербайджанца вручен его семье в Баку (фото)

Орден погибшего в Украине азербайджанца вручен его семье в Баку (фото)

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский поделился публикацией в социальной сети по случаю  вручения ордена семье азербайджанского военнослужащего,  погибшего при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«В Украине помнят и чтят своих героев! За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Саид Васиф оглу Гусейнов награжден орденом «Легион Оболонь». Орден нашего героя был привезен из Украины, и передан в посольстве Украины в Азербайджане близким Саида Гусейнова. Герои не умирают! Вечная память героям!», – говорится в публикации украинского дипломата.

 

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