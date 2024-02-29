В Азербайджане нотариусы смогут получать сведения о счетах умерших граждан через «Электронный нотариат

В Азербайджане нотариусы смогут получать информацию о банковских счетах и сбережениях умершего гражданина посредством информационной системы «Электронный нотариат».
Соответствующие изменения в положение об информационной системе «Электронный нотариат» внесены постановлением главы Кабмина Али Асадова.
В документ добавлен пункт 12.3.17, согласно которому при рассмотрении дел о наследстве нотариусы, а также консульские учреждения, уполномоченные совершать нотариальные действия, смогут получать сведения о счетах и сбережениях умершего, а также его имуществе, находящемся на хранении в банке, посредством «Электронного нотариата».