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В Азербайджане нотариусы смогут получать сведения о счетах умерших граждан через «Электронный нотариат

В Азербайджане нотариусы смогут получать сведения о счетах умерших граждан через "Электронный нотариат

В Азербайджане нотариусы смогут получать информацию о банковских счетах и сбережениях умершего гражданина посредством информационной системы «Электронный нотариат».

Соответствующие изменения в положение об информационной системе «Электронный нотариат» внесены постановлением главы Кабмина Али Асадова.

В документ добавлен пункт 12.3.17, согласно которому при рассмотрении дел о наследстве нотариусы, а также консульские учреждения, уполномоченные совершать нотариальные действия, смогут получать сведения о счетах и ​​сбережениях умершего, а также его имуществе, находящемся на хранении в банке, посредством «Электронного нотариата».

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