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В Азербайджане 136 сотрудников Госслужбы по мобилизации привлечены к ответственности за коррупцию

В Азербайджане 136 сотрудников Госслужбы по мобилизации привлечены к ответственности за коррупцию

С мая 2023 года Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики принимаются комплексные меры по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности, включая совершенствование нормативно-правовой базы.

Как сообщили АПА в госслужбе, в результате служебных проверок, проведенных в отношении должностных лиц, в 2023 году в отношении 78 сотрудников, а за соответствующий период 2024 года в отношении 58 сотрудников, нарушивших требования законодательства, были приняты серьезные дисциплинарные и организационно-штатные меры. В 2023 году были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для правовой оценки их действий по 15 фактам материалы в отношении 22 человек, а в 2024 году – по 6 фактам материалы в отношении 26 человек.

Кроме того, многочисленные материалы, собранные в местных учреждениях Службы, были направлены в соответствующие следственные органы для процессуальной оценки действий лиц, которые уклонились от призыва на действительную военную службу путем представления фиктивных документов о высшем образовании за рубежом и другими способами.

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