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Общение для всех: теперь изучать жестовый язык стало еще проще

Общение для всех: теперь изучать жестовый язык стало еще проще

Сайт jestdili.az, созданный Nar совместно с Университетом ADA и Общественным объединением поддержки глухих был полностью обновлен. Первый электронный словарь жестового языка позволяет людям с нарушениями речи и слуха и их близким изучать азербайджанский жестовый язык онлайн в любом месте и в любое время совершенно бесплатно.

В новой версии jestdili.az представлено 4000 видеопереводов, в том числе 500 предложений с примерами их использования в повседневной жизни. В целом, интерфейс jestdili.az был полностью переработан для обеспечения удобства пользователя. Современный дизайн, интуитивно понятная категоризация, обновленная система поиска и многие другие функции были реализованы при поддержке студентов факультета ИТ университета ADA.

Выступая на конференции «Общение для всех», директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Азиз Ахундов отметил, что последние обновления сайта jestdili.az расширят охват этого ресурса. «Помимо того, что мы являемся самым близким оператором нашим клиентам, мы стремимся устранить коммуникационные барьеры и поддержать построение более инклюзивного общества», – подчеркнул Азиз Ахундов.

Сайт Nar jestdili.az был удостоен премии Golden World Award со стороны Международной ассоциации по связям с общественностью за свою социальную инициативу как самый успешный проект КСО. Более подробную информацию обо всех социальных проектах, реализуемых Nar, можно найти на сайте nar.az/projects.

Nar предоставляет высококачественные услуги связи 2,2 миллионам клиентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по версии Net Promoter Score на протяжении последних 5 лет. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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