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Командование объединенных сил НАТО проводит в Баку курс для военнослужащих

Командование объединенных сил НАТО проводит в Баку курс для военнослужащих

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2024 год, Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводится «Курс по военной медицине» с участием военных врачей.

Слушателям курса, проводимого в Национальном университете обороны, Мобильной тренинговой группой были представлены доклады по таким темам, как «Медицинское содействие НАТО», «Военно-медицинское планирование» и «Планирование медицинской эвакуации».

Основной целью проведения курса, который продлится до 1 марта нынешнего года, является определение задач медицинского обеспечения, возлагаемых на военнослужащих медицинской специализации  в соответствии с требованиями времени, и ускорение внедрения новшеств в военно-медицинскую область.

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