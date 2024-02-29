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Forbes: Украина уничтожает вражеские самолеты посредством Patriot и NASAMS

Forbes: Украина уничтожает вражеские самолеты посредством Patriot и NASAMS

Успех Сил обороны Украины в уничтожении российских истребителей связан с использованием ракет систем Patriot и NASAMS. Об этом заявило издание Forbes.

Украинские защитники за 10 дней уничтожили 10 российских самолетов. В частности, девять лучших истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35 и редкий радиолокационный самолет А-50 им. Бериева.

СМИ полагает, что Воздушные силы ВСУ достигли таких результатов в результате того, что переместили некоторые ракетные установки Patriot ближе к линии фронта, устроив засады российским самолетам.

«Но расстояние, с которого украинцы сбили этот А-50 в пятницу, – примерно 120 миль – указывает на то, что была задействована ракетная система большей дальности. Возможно, давний С-200 времен холодной войны, который украинская авиация сняла с долгосрочного хранения», – допустили журналисты.

Журналисты опасаются, что Украина в очень скором времени «может остаться без своих лучших ракет ПВО».

СМИ не исключает, что и действия российских войск способствовали резкому росту потерь авиации РФ, потому что российские военно-воздушные силы совершают больше вылета ближе к линии фронта, притесняя украинские войска с целью продвижения своих сухопутных войск.

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