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В Молдове отрабатывают действия при мобилизации

В Молдове отрабатывают действия при мобилизации

Автомобили, принадлежащие молдавским государственным предприятиям и экономическим агентам, в случае мобилизации должны быть переданы военным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны страны.

Ранее в мессенджерах появилась информация, что предприятия в Молдове получили предписание передать военным транспортные средства при мобилизации.

«Военно-территориальные центры ведут учет транспортных средств, находящихся в ведении экономических агентов и государственных учреждений… Минобороны призывает экономических агентов, государственные учреждения и граждан не спекулировать на эту тему», – сказано в сообщении.

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