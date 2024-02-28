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Британский посол совершил визит в Газахский район (фото)

Британский посол совершил визит в Газахский район (фото)

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Олд посетил Газахский район. В рамках визита для студентов, обучающихся в Газахском центре Университета AДA Газахской учительской семинарии, прошла лекция на тему «Британо-азербайджанские отношения».

В ходе визита посол встретился с главой исполнительной власти Газахского района Раджабом Бабашевым.

Посол Ф.Олд выразил признательность за гостеприимство и добрые слова в адрес британского государства и народа, а также в свой адрес. «Газах считается стратегическим районом, поскольку граничит с Грузией и Арменией. Газах – один из главных регионов не только Азербайджана, но и Южного Кавказа», – приводит «Азертадж» слова дипломата.

Коснувшись 44-дневной Отечественной войны, посол Ф.Олд выразил глубокие соболезнования в связи с шехидами, погибшими во время войны. Посол заявил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружбы между Великобританией и Азербайджаном. В ходе встречи гостю был преподнесен подарок на память.

В ходе визита посол Ф.Олд посетил парк имени народного писателя Исмаила Шихлы и выразил глубокое почтение его памяти. Затем посол посетил парк почетных уроженцев Газаха, где размещены сведения о поэтах, писателях и выдающихся деятелях. Гостю было обстоятельно рассказано о поэтах, писателях, ашугах, исторических деятелях Газаха и парке.

Ознакомившись с Газахским районом, посол Ф.Олд поблагодарил за оказанное ему гостеприимство и покинул Газах с хорошими впечатлениями.

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