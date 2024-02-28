ВСУ ударили по торжественному построению российских военных, 19 трупов

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ВСУ снова ударили по российским военнослужащим во время их торжественного построения для награждения – на этот раз во временно оккупированной Оленовке Донецкой области. Об этом в среду, 28 февраля, сообщили российские паблики, а также бывший нардеп Украины Олег Царев.

«Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО HIMARS по нашим военнослужащим и о дальнейших потерях. Ничто их не учит», – написал экс-нардеп Украины Царев в Telegram-канале.

Российские пропагандистские паблики пишут, что удар был нанесен в понедельник, 26 февраля, в месте сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) в Оленовке Донецкой области.

«Командование проводило построение в честь награждения отдельных военнослужащих бригады, отличившихся в СВО. Удар был нанесен двумя ракетами РСЗО HIMARS. В результате удара 19 военнослужащих бригады погибли, еще 12 получили ранения», – говорится в сообщении ТГ-канала.

Сообщается, что среди погибших есть достаточно высокие «чины»:

Кожухов Роман, подполковник, заместитель командира бригады;

Абилов Александр, майор;

Шахманов Наиль, капитан.

Отмечается также, что командир 155-й ОБрМП полковник Михаил Гудков ранен.