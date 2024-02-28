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ВСУ ударили по торжественному построению российских военных, 19 трупов

ВСУ ударили по торжественному построению российских военных, 19 трупов

ВСУ снова ударили по российским военнослужащим во время их торжественного построения для награждения – на этот раз во временно оккупированной Оленовке Донецкой области. Об этом в среду, 28 февраля, сообщили российские паблики, а также бывший нардеп Украины Олег Царев.

«Говорят об очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО HIMARS по нашим военнослужащим и о дальнейших потерях. Ничто их не учит», – написал экс-нардеп Украины Царев в Telegram-канале.

Российские пропагандистские паблики пишут, что удар был нанесен в понедельник, 26 февраля, в месте сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) в Оленовке Донецкой области.

«Командование проводило построение в честь награждения отдельных военнослужащих бригады, отличившихся в СВО. Удар был нанесен двумя ракетами РСЗО HIMARS. В результате удара 19 военнослужащих бригады погибли, еще 12 получили ранения», – говорится в сообщении ТГ-канала.

Сообщается, что среди погибших есть достаточно высокие «чины»:

Кожухов Роман, подполковник, заместитель командира бригады;
Абилов Александр, майор;
Шахманов Наиль, капитан.

Отмечается также, что командир 155-й ОБрМП полковник Михаил Гудков ранен.

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