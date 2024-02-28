ВСУ уничтожили вражеские «Грады» (видео)

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Артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила сразу две реактивные системы залпового огня «БМ-21 Град» россиян на Востоке. Видео поражения враждебных РСЗО показал волонтер и блогер Сергей Стерненко.

Отмечается, что поражение российских «Градов» произошло благодаря совместной работе батальона К-2 54-й ОМБр ВСУ, бригады НГУ «Рубеж» при взаимодействии с украинскими артиллеристами. Выявление и корректировка огня осуществлялась, в частности, с помощью разведывательных дронов.

Судя по характерным разрывам, вероятнее всего, обе БМ-21 «Град» были поражены ракетами GMLRS из реактивных установок M142 HIMARS или M270.