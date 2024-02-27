Украинцы уничтожили колонну россиян (видео)

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Колонну российских военных удалось уничтожить бойцам Вооруженных сил Украины в районе села Новомихайловка Донецкой области. Этот процесс удалось зафиксировать на видео. Об этом говорится в сообщении командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

«Десантники 79 ОДШБр жгут вражескую технику возле Новомихайловки», – говорится в заявлении.

Отмечается, что активные штурмовые действия на Таврическом направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта.

Тарнавский добавил, что благодаря героизму и невероятной стойкости украинских защитников уничтожается враг, его техника и резервы.

