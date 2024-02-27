США продолжают призывать к мирному соглашению между Баку и Ереваном |
В России требуют от Армении детального отчета о контактах с Францией |
Байден заявил об ужасных последствиях бездействия Конгресса в Украине |
США не направят войска в Украину |
В марте станет известна судьба Джулиана Ассанжа |
Хуситы могут прекратить бить по израильским судам, но есть условие |
Суслов: Последствия для Армении будут печальными |
Президент Ирака поздравил Ильхама Алиева |
Байрамов проведет ряд встреч в Германии |
Главное Армия

Украинцы уничтожили колонну россиян (видео)

Украинцы уничтожили колонну россиян (видео)

Колонну российских военных удалось уничтожить бойцам Вооруженных сил Украины в районе села Новомихайловка Донецкой области. Этот процесс удалось зафиксировать на видео. Об этом говорится в сообщении командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

«Десантники 79 ОДШБр жгут вражескую технику возле Новомихайловки», – говорится в заявлении.

Отмечается, что активные штурмовые действия на Таврическом направлении происходят ежедневно практически по всей линии фронта.

Тарнавский добавил, что благодаря героизму и невероятной стойкости украинских защитников уничтожается враг, его техника и резервы.

Теги:
Из этой рубрики
Из космоса сняли место падения российского А-50 (фото)
Армия

Из космоса сняли место падения российского А-50 (фото)

2024/02/27, 23:19
Украинцы уничтожили колонну россиян (видео)
Армия

Украинцы уничтожили колонну россиян (видео)

2024/02/27, 23:11
Лекорню: Макрон не говорил об отправке войск в Украину для боев
Армия

Лекорню: Макрон не говорил об отправке войск в Украину для боев

2024/02/27, 22:46
США не направят войска в Украину
Армия

США не направят войска в Украину

2024/02/27, 22:16
Испания не хочет отправлять солдат в Украину
Армия

Испания не хочет отправлять солдат в Украину

2024/02/27, 19:36
Украина уничтожила еще один вражеский самолет
Армия

Украина уничтожила еще один вражеский самолет

2024/02/27, 18:00
Закир Гасанов проинформировал замминистра обороны Турции об обстановке на условной границе с Арменией
Армия

Закир Гасанов проинформировал замминистра обороны Турции об обстановке на условной границе с Арменией

2024/02/27, 16:25
Спецназ ВМС Азербайджана нейтрализовал террористов и вывел из строя их объекты (видео)
Армия

Спецназ ВМС Азербайджана нейтрализовал террористов и вывел из строя их объекты (видео)

2024/02/27, 10:37
Шольц отказал Украине в поставках ракет Taurus
Армия

Шольц отказал Украине в поставках ракет Taurus

2024/02/27, 01:00