Силовики в результате проведенных операций изъяли огнестрельное оружие и наркотики

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провело в Баку и регионах страны операции против лиц, незаконно хранящих и организующих продажу огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как сообщили в МВД, у них было обнаружено и изъято 18 единиц огнестрельного оружия, в том числе, 6 пистолетов «Макаров» и пистолет европейского производства, 7 автоматов Калашникова, 1 пулемет ПМ-98, 4 охотничьих обреза, а также 243 патрона различных калибров.
У одного из вооруженных мужчин также было обнаружено около 2 кг марихуаны.
По фактам возбуждено уголовное дело.
В отношении каждого из 19 задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, расследования продолжаются.