Закир Гасанов проинформировал замминистра обороны Турции об обстановке на условной границе с Арменией

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27 февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с турецкой делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Шуаем Алпаем, находящейся с рабочим визитом в нашей стране.

Как сообщает Минобороны, накануне встречи турецкая делегация посетила могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и мемориал турецким-воинам освободителям, павшим в 1918 году. Были возложены венки и цветы на могилы, почтена их светлая память.

Поприветствовав турецких гостей на встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Отметив, что двусторонние связи между Азербайджаном и Турцией опираются на дружественные и братские отношения, министр обороны особо подчеркнул важность подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения военного сотрудничества.

Генерал-полковник З.Гасанов рассказал об оперативной обстановке на условной азербайджано-армянской границе и реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Господин Ш.Aлпaй поблагодарил за оказанное гостеприимство и передал приветствия министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера и выразил удовлетворение нынешним состоянием успешно развивающегося азербайджано-турецкого военного сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.

На встрече, в которой также принимал участие посол Турции в Азербайджане господин Джахит Багджи, были обсуждены перспективы регионального военного сотрудничества, вопросы безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Затем министр обороны вручил Ш.Алпаю юбилейную медаль «100 лет Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)», которой он был удостоен в соответствии с распоряжением президента.

Затем делегация, возглавляемая Ш.Алпаем, встретилась с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и советником министра обороны генерал-полковником Бахтияром Эрсаем.

На встречах были представлены модели различных видов летательных аппаратов турецкого производства, состоялась церемония взаимного вручения подарков.