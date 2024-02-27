На Новруз 7 дней подряд будут нерабочими

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Во марте на Новруз-байрам 7 дней подряд будут нерабочими.

Согласно решению Кабинета министров, 20, 21, 22, 23 и 24 марта 2024 года будет отмечаться праздник Новруз.

Согласно Трудовому кодексу, если праздничный день выпадает на выходной, тот этот день отдыха переносится на рабочий день, следующий за праздником. В этом году 23 и 24 марта выпадают на субботу и воскресенье, поэтому 25 и 26 марта (понедельник и вторник) будут нерабочими днями.

Таким образом, в этом году 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта будут нерабочими.