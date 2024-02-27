Арестованное имущество Мовлана Шихалиева выставлено на аукцион

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Члены семьи бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности Мовлана Шихалиева обратились в суд, сообщают СМИ. Жена, Айбениз Шихалиева, ее сын Эльгюн Шихалиев и дочь Самира Алиева обратились в Наримановский районный суд с заявлением, в котором выступили против действий судебного исполнителя. Они недовольны тем, что арестованное имущество выставлено на аукцион исполнителем. Поэтому жалоба будет рассмотрена в ближайшие дни.

Согласно обвинению, Мовлан Шихалиев был признан виновным по статьям 182.3.1, 182.3.2 (групповое вымогательство с угрозами с целью получения крупной суммы), 294.3 (фальсификация доказательств), 311.3.1 (получение взятки группой лиц или организованной бандой, вошедших в сговор) и другим статьям Уголовного Кодекса. Кроме того, осуждены соучастники Шихалиева – Ясин Мамедов и Сахиб Алекперов, они обвинены по статьям 311.3.1, 341.2.1, 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий) и другим статьям Уголовного кодекса.

По приговору Бакинского военного суда Мовлам Шихалиев приговорен к 12 годам лишения свободы, заместитель начальника следственного управления, начальник 1-го отдела Ясин Мамедов- к 10 годам 6 месяцам, начальник 2-го отдела следственного управления полковник Вюсал Алекперов – к 11 годам и 2 месяцам, заместитель начальника отдела методической помощи и криминалистики следственного управления Сахиб Алекперов – к 8 годам лишения свободы.

Конфисковано следующее имущество Шихалиева:

-Нежилая площадь, расположенная по адресу Сабаильский район, улица Низами, дом 78 (482 тыс. манатов)

– 198,1 кв. м, расположенный по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, квартира 39, (770 тыс. 609 манатов)

– 35 кв. м, расположенный по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля 7.m. подвал (35 тыс. 500 манатов)

– Недвижимость, расположенная по адресу: Низаминский район, проспект Гара Гараева, 39а (974 тыс. 600 манатов)

– Недвижимость, расположенная по адресу: Насиминский район, улица Низами, дом 78, квартира 6 (214 тыс. манатов)

– Недвижимость по адресу Бинагадинский район, 7-й микрорайон, дом 9/25, квартира 63 (31 тыс. 500 манатов)

– Недвижимость, расположенная по адресу: Бинагадинский район, село Горадил, 690а (39 тысяч 528 манатов)

Иимущество, оформленое на имя жены, Айбениз Шихалиевой:

– Недвижимость, расположенная по адресу: город Агдаш, улица 20 января, дом 7а (26 тыс. 240 манатов)

– Город Агдаш, х.Расположен по адресу ул. Гаджиева, дом 26, кв. 197.m. недвижимость (17 тыс. манатов)

– Недвижимость, расположенная по адресу: Бинагадинский район, село Новханы, 686к (37 тыс. 600 манатов)

– Недвижимость, расположенная по адресу: Насиминский район, улица Низами, дом 93, квартира 21 2 (400 тыс. манатов)

– Наримановский район, м.Расположен по адресу ул. Ализаде, дом 134А, кв. 403.3.m. недвижимость с площадью (1 млн. 452 тыс. манатов)

– 137,7 кв. м, расположенный по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, квартира 10.m. недвижимость с площадью (535 тыс. 653 манатов)

– 137,7 кв. м, расположенный по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, квартира 40.m. недвижимость с площадью (738 тыс. 711 манатов)

Оформлено на имя дочери Самиры Алиевой:

– 167,3 кв. м., расположенная по адресу: Сабаильский район, проспект Бюльбюля, дом 7, квартира 72. m. недвижимость с площадью (650 тыс. 719 манатов)

– Бинагадинский район, село Новханы, 686, кв. 214.3.недвижимость площадью м (257 тыс. 172 манатов)

– Бинагадинский район, село Новханы, 685в, 1087,7 кв. м.m. недвижимость с площадью (1 млн. 305 тыс. 240 манатов)

Оформлено на имя сына генерала Эльгюна Шихалиева:

– Недвижимость, расположенная по адресу Сабаильский район, улица Низами, дом 96, квартира 37 (360 тыс. манатов)

– Недвижимость, расположенная по адресу Сабаильский район, проспект дом 7 (714 тыс. 985 манатов)

Общая стоимость имущества определена в размере 7 миллионов (738 тысяч 17 манатов).

На основании приговора большая часть арестованного имущества, принадлежащего Мовлану Шихалиеву и членам его семьи, была конфискована.