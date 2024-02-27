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Разжигайте костры грамотно: МСЧ предупреждает граждан

Разжигайте костры грамотно: МСЧ предупреждает граждан

Несоблюдение правил пожарной безопасности во время различных церемоний, организованных в честь праздника Новруз байрамы, а также мероприятий, проводимых по вторникам, в ряде случаев приводит к печальным и тяжелым последствиям.

Об этом говорится в обращении МЧС Азербайджана к гражданам.

В ведомстве отметили, что необходимо соблюдать следующие правила:

– костры следует разжигать вдали от домов, автомобилей, электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов;

– собравшиеся у праздничного костра дети должны находиться под присмотром взрослых;

– костры нужно держать под контролем до полного угасания огня;

– необходимо соблюдать осторожность, перепрыгивая через костер;

– при выходе из помещения необходимо потушить горящие свечи.

Следует помнить, что пренебрежение правилами может подвергнуть жизни риску.

При возникновении опасности звоните 112!

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