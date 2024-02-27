Разжигайте костры грамотно: МСЧ предупреждает граждан

Несоблюдение правил пожарной безопасности во время различных церемоний, организованных в честь праздника Новруз байрамы, а также мероприятий, проводимых по вторникам, в ряде случаев приводит к печальным и тяжелым последствиям.
Об этом говорится в обращении МЧС Азербайджана к гражданам.
В ведомстве отметили, что необходимо соблюдать следующие правила:
– костры следует разжигать вдали от домов, автомобилей, электропроводов, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов;
– собравшиеся у праздничного костра дети должны находиться под присмотром взрослых;
– костры нужно держать под контролем до полного угасания огня;
– необходимо соблюдать осторожность, перепрыгивая через костер;
– при выходе из помещения необходимо потушить горящие свечи.
Следует помнить, что пренебрежение правилами может подвергнуть жизни риску.
При возникновении опасности звоните 112!